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"Динамо" – "Колос": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

12 декабря, 14:06

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня в последнем туре чемпионата Украины перед зимней паузой лидер УПЛ "Динамо" примет "Колос", который хотел бы закрепиться в первой четверке. Встреча начнется в 17:00 в Киеве на стадионе "Динамо". А наш сайт проведет мультимедийный онлайн "Динамо" – "Колос" со всеми интересными подробностями матча.

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Матч "Динамо" – "Колос" в прямом эфире покажут на канале "2+2", который также доступен онлайн с помощью сервиса OLL.TV (по подписке).

"Колос"

"Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Полузащитник "Колоса" Вадим Милько отметил, что все в команде настроены дать бой "Динамо" в 13-м туре УПЛ:

"Против "Динамо" нам всегда было трудно. У нас в команде нет равнодушных, которые думают об отпуске. Оставим все силы на поле в матче против "Динамо", – цитирует Милько ФутболNEWS.

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1
ДинамоДинамоДин
12
9
2
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Забитые 23
Пропущеные 8
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В П В
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Шахтер Шахтер Шах
12
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26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
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ДеснаДеснаДес
12
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Забитые 16
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Результаты последних матчей: В Н П В Н
4
ВорсклаВорсклаВор
12
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9
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Забитые 16
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: П П В Н П
5
ЗаряЗаряЗар
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10
11
17
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
7
КолосКолосКол
12
4
5
3
16
14
2
17
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В П
8
АлександрияАлександрияАле
12
4
4
4
19
16
3
16
Забитые 19
Пропущеные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н Н В Н
9
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
14
17
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16
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
11
2
3
6
8
22
-14
9
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В П Н
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Пропущеные 24
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РухРухРух
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-14
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Забитые 8
Пропущеные 22
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Результаты последних матчей: П Н Н Н Н

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" дома с трудом переиграло "Мариуполь" со счетом 2:1, а посреди недели команда Мирчи Луческу победила "Ференцварош" – 1:0 и вышло в плей-офф Лиги Европы.

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