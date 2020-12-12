"Динамо" – "Колос": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня в последнем туре чемпионата Украины перед зимней паузой лидер УПЛ "Динамо" примет "Колос", который хотел бы закрепиться в первой четверке. Встреча начнется в 17:00 в Киеве на стадионе "Динамо". А наш сайт проведет мультимедийный онлайн "Динамо" – "Колос" со всеми интересными подробностями матча.

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Матч "Динамо" – "Колос" в прямом эфире покажут на канале "2+2", который также доступен онлайн с помощью сервиса OLL.TV (по подписке).

"Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Полузащитник "Колоса" Вадим Милько отметил, что все в команде настроены дать бой "Динамо" в 13-м туре УПЛ:

"Против "Динамо" нам всегда было трудно. У нас в команде нет равнодушных, которые думают об отпуске. Оставим все силы на поле в матче против "Динамо", – цитирует Милько ФутболNEWS.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" дома с трудом переиграло "Мариуполь" со счетом 2:1, а посреди недели команда Мирчи Луческу победила "Ференцварош" – 1:0 и вышло в плей-офф Лиги Европы.

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