"Динамо" – "Колос": прямая видеотрансляция матча

Последний поединок в 2020 году команда Луческу играет против клуба, одолевшего киевлян на финише прошлого сезона

В субботу, 12 декабря, "Динамо" проводит последний матч 2020 года. На своем клубном стадионе имени Валерия Лобановского киевляне, лидирующие в чемпионате Украины, принимают "Колос" из села Ковалевка. Начало поединка – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Колос" доступен в трансляции на нашем сайте.

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"Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

"Динамо" после 12-ти туров лидируют в чемпионате Украины, опережая на три балла "Шахтер". Если сегодня "Динамо" не уступит амбициозному "Колосу", то будет зимовать в роли единоличного лидера УПЛ. В прошлом туре команда Мирчи Луческу не без проблем выиграла у "Мариуполя" – 2:1. А на неделе благодаря голу Попова победила венгерский "Ференцварош" 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

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Обзор матча "Динамо" – "Ференцварош" (2:1)

"Колос" же в последних двух турах "Колос" дважды сыграл вничью с одинаковым счетом 1:1 – с "Десной" и "Александрией". А между этими матчами уверенно прошел винницкую "Ниву" в 1/8 финала Кубка Украины. Перед 13-м туром ковалевцы занимали шестую строчку в таблице, набрав 17 очков при трех проигрышах и пятью ничьих. Интересно, что это будет первая тренерская дуэль Руслана Костишина и Мирчи Луческу.

Обзор матча "Колос" – "Александрия"

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Отметим, что фаворитом матча в Киеве у букмекеров является "Динамо" – на его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. На ничью – 5.50, на выигрыш "Колоса" – 13.00. Самый вероятный счет в поединке, по мнению аналитиков контор, – 2:0 в пользу хозяев поля.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" 0:2 при Михайличенко

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