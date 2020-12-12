Вот это развязка: один из лидеров УПЛ едва не проиграв бесстрашному новичку

В заключительном матче 2020 года полтавская "Ворскла" не смогла обыграть новичка украинской Премьер-лиги "Минай", который пока что занимает 11 место, но имеет встречу в запасе. Напомним, что чуть позже свой поединок проведет лидер чемпионата – "Динамо" примет в Киеве "Колос".
При этом в начале поединка "Ворскла", которая расположилась на четвертом месте, оказалась в роли догоняющей. На 14-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Анатолий Нуриев, который прорвался в чужую штрафную площадку и метров с 11-ти послал мяч мимо вратаря.
Чтобы восстановить равновесие на поле, футболистам "Ворсклы" пришлось ждать до конца второго тайма. На 63-й минуте счет в составе полтавчан сравнял Даниил Кравчук, который замкнул передачу с правого фланга буквально с двух метров.
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Как ни старались команды, до финального свистка счет так и остался 1:1. А полтавчане упустили шанс перезимовать в тройке.
Смотрите, как в прошлом туре "Ворскла" уступила "Десне"
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