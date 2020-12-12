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Вот это развязка: один из лидеров УПЛ едва не проиграв бесстрашному новичку

12 декабря, 16:13

Елена Павлова Елена Павлова

"Ворскла" не смогла вернуться в первую тройку перед зимним перерывом

В заключительном матче 2020 года полтавская "Ворскла" не смогла обыграть новичка украинской Премьер-лиги "Минай", который пока что занимает 11 место, но имеет встречу в запасе. Напомним, что чуть позже свой поединок проведет лидер чемпионата – "Динамо" примет в Киеве "Колос".

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При этом в начале поединка "Ворскла", которая расположилась на четвертом месте, оказалась в роли догоняющей. На 14-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Анатолий Нуриев, который прорвался в чужую штрафную площадку и метров с 11-ти послал мяч мимо вратаря.

Чтобы восстановить равновесие на поле, футболистам "Ворсклы" пришлось ждать до конца второго тайма. На 63-й минуте счет в составе полтавчан сравнял Даниил Кравчук, который замкнул передачу с правого фланга буквально с двух метров.

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Как ни старались команды, до финального свистка счет так и остался 1:1. А полтавчане упустили шанс перезимовать в тройке.

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Команда
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Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
ДинамоДинамоДин
12
9
2
1
23
8
15
29
Забитые 23
Пропущеные 8
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
7
5
0
30
11
19
26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
ДеснаДеснаДес
12
5
5
2
16
11
5
20
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В Н
4
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
5
ЗаряЗаряЗар
11
4
5
2
21
10
11
17
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
7
КолосКолосКол
12
4
5
3
16
14
2
17
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В П
8
АлександрияАлександрияАле
12
4
4
4
19
16
3
16
Забитые 19
Пропущеные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н Н В Н
9
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
14
17
-3
16
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
13
Днепр-1Днепр-1Дне
12
2
2
8
15
24
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Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
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РухРухРух
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6
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
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Смотрите, как в прошлом туре "Ворскла" уступила "Десне"

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