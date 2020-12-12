"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 12 декабря, в 13-м туре лидер чемпионата Украины "Динамо" проведет последний матч в 2020 году против шестого клуба УПЛ "Колоса". Только поражение от команды из Ковалевки сможет помешать подопечным Мирчи Луческу уйти на зимний перерыв на первом месте. Встреча начнется в 17:00 в Киеве на стадионе "Динамо". А наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми подробностями матча.

"Динамо" – "Колос"

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В каком состоянии подходят к матчу

Киевляне после 12-ти туров лидируют в чемпионате Украины с 29 очками при двух ничьих и одном поражении и продолжают опережать донецкий "Шахтер" на три балла. Если сегодня "Динамо" не уступит амбициозному "Колосу", то будет зимовать лидером. В прошлом туре команда Мирчи Луческу не без проблем выиграла у "Мариуполя" – 2:1. А на неделе благодаря голу Попова победила венгерский "Ференцварош" 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

В последних двух турах "Колос" дважды сыграл вничью с одинаковым счетом 1:1 – с "Десной" и "Александрией". А между этими матчами уверенно прошел винницкую "Ниву" в 1/8 финала Кубка Украины. Перед 13-м туром ковалевцы занимали шестую строчку в таблице, набрав 17 очков при трех проигрышах и пятью ничьих. Интересно, что это будет первая тренерская дуэль Руслана Костишина и Мирчи Луческу.

Смотрите, как "Колос" готовился к матчу с "Динамо"

Кадровая ситуация

В в матче с "Колосом" киевляне не смогут рассчитывать на голкипера Руслана Нещерета, который получил прямую красную карточку в игре предыдущего тура против "Мариуполя". Зато смогут сыграть Сергей Сидорчук и Илья Забарный. Капитан "Динамо" отбыл трехматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную в игре 9-го тура с "Шахтером". А Забарный отбыл одноматчевое наказание за удаление в поединке с "Ворсклой".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У "Колоса" дисквалифиций нет. Но несколько игроков после травм еще не в оптимальной форме, к тому же не сыграют арендованные у "Динамо" Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко. Таким было одно из условий арендного соглашения.

Личные встречи

"Колос" проводит только второй сезон в украинской Премьер-лиге, поэтому команды сыграли между собой лишь четыре матча, но сумели один раз выиграть у "Динамо". У киевлян лучшим снайпером в матчах с ковалевцами является Виктор Цыганков – три гола.

"Колос" в четырех поединках УПЛ против "Динамо" забил три мяча, два из которых – с пенальти. Оба реализовал исландец Арни Вильхамссон, которого уже нет в заявке команды. Единственный гол с игры на счету воспитанника киевлян Владимира Лысенко.

Что говорили перед матчем

Тренер "Колоса" Руслан Костышин: "Постараемся помешать динамовцам уйти на перерыв лидерами. Игра будет сложной для обеих команд. Уже дают о себе знать усталость, последствия после травм. Но с каким бы результатом не закончился сегодняшний поединок, в целом я доволен, как мои подопечные провели первую часть сезона. По сравнению с прошлым сезоном "Динамо" прежде всего прибавило в игровой дисциплине, уверенности. Других кардинальных изменений в действиях динамовцев я не заметил".

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Что говорят букмекеры

Фаворитом матча в Киеве у букмекеров является "Динамо" – на его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. На ничью – 5.50, на выигрыш "Колоса" – 13.00. Самых вероятный счет в поединке, по мнению аналитиков контор, 2:0 в пользу хозяев поля – 5.50.

Смотрите, как "Колос" обыгрывал "Динамо" в прошлом сезоне

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