"Раскачивают": Суркис прокомментировал возможный уход Луческу из "Динамо"

Босс "бело-синих" сравнивает Мирчу с Лобановским и заверяет, что у румына нет никакого желания покидать Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис после победы над "Ференцварошем" 1:0 отреагировал на слухи о том, что Мирча Луческу может покинуть киевский клуб.

"Это специально раскачивают. Я на это не реагирую. Луческу работает, он хочет работать, это самое главное", – цитирует Игоря Суркиса "Бомбардир"

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Ранее мы писали, что после победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу. Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти.

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вместе с тем Игорь Суркис сравнил Мирчу Луческу с Валерием Лобановским и сказал, за что он особенно благодарен румынскому специалисту.

"Он тренер, который с теми же футболистами добился большого прогресса. Выиграл Суперкубок, мы попали в евровесну, идем на первом месте в чемпионате. Самое главное, за что надо поставить ему пятерку, команда играла в ЛЧ, – заявил президент "Динамо". – Его можно сравнивать только с Лобановским по тому, как он работает. В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе – это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу..."

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Ранее мы писали, что благодаря Луческу в этой Лиге чемпионов "Динамо" заработало 35,47 миллиона евро призовых от УЕФА – или свыше 1,2 миллиарда в украинской валюте. В предыдущие сезоны, с Хацкевичем и Михайличенко, о таких доходах "бело-синие" могли только мечтать.

Обзор матча "Динамо" – "Ференцварош" (1:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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