Луческу впервые увезет "Динамо" из Киева: названо место сбора

После каникул футболисты киевского клуба планируют отправиться на 12 дней в Эмираты

Появилась информация о том, где проведет зимние сборы киевское "Динамо", которому после победы над "Ференцварошем" 1:0 и попадания в 1/16 Лиги Европы остается в нынешнем году сыграть всего один матч – против "Колоса" 12 декабря.

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Сразу после матча с "Колосом" "Динамо" отправится в отпуск. Каникулы футболисты киевского клуба продлятся до 10 января. А первый сбор подопечные Мирчи Луческу планируют провести в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Meta Ratings.

Ожидается, что сбор в ОАЭ займет 12 дней. За это время "бело-синие" проведут несколько контрольных матчей.

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Отметим, что если так и произойдет, это будет первый заграничный сбор "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. Перед началом сезона команда готовилась на своей базе под Киевом, никуда не выезжая из-за ситуации с коронавирусом.

Луческу, тренировка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча

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Ранее мы писали, что после победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу. Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти.

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Между тем Игорь Суркис слухи об уходе Луческу называет раскачиванием ситуации. Босс "бело-синих" сравнивает Мирчу с Лобановским и заверяет, что у румына нет никакого желания покидать Киев.

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