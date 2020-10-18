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После огненной речи экс-тренера "Динамо" "Днепр" выиграл первый матч УПЛ (видео)

18 октября, 22:35

Олег Люлька Олег Люлька

Подопечные Йовичевича обыграли дома "Десну" 2:0. Смотрите, как хорват открыл счет своим победам с днепрянами в УПЛ

Шестой тур чемпионата Украины по футболу завершился домашней победой "Днепра-1" над "Десной" со счетом 2:0. Этот выигрыш стал для днепрян дебютным в нынешнем сезоне Премьер-лиги и первым в УПЛ под руководством хорватского тренера со знанием украинского языка Игора Йовичевича.

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Напомним, Йовичевич стал тренером "Днепра-1" месяц назад, сменив на этом посту Дмитрия Михайленко. Предыдущим местом работы балканца было загребское "Динамо".

Смотрите, как Игор Йовичевич "заряжал" "Днепр-1" после ничьей 2:2 в матче предыдущего тура с "Ворсклой"

"Днепр-1" – "Десна" – 2:0
Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (с пенальти)
"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок (Кравченко, 85) – Назаренко (Коркишко, 78), Когут (Батагов, 65), Булеца (Ди Франко, 65) – Довбик (Чичиков, 84)
"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря (Хлебас, 77), Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий (Шевцов, 77), Мудрик (Картушов, 60) – Дегтярев (Арвеладзе, 60)
Предупреждения: Адамюк, Игнатенко – Мостовой, Картушов

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Ранее в воскресенье, 18 октября, "Ворскла" обыграла в Киеве "Олимпик" 1:0 и догнала по очкам лидера турнирной таблицы чемпионата Украины "Динамо".

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Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
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Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 12
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: В Н Н В В
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Шахтер Шахтер Шах
6
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Забитые 15
Пропущеные 7
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АлександрияАлександрияАле
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ОлимпикОлимпикОли
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Источник: Сегодня|Спорт

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