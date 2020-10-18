После огненной речи экс-тренера "Динамо" "Днепр" выиграл первый матч УПЛ (видео)

Подопечные Йовичевича обыграли дома "Десну" 2:0. Смотрите, как хорват открыл счет своим победам с днепрянами в УПЛ

Шестой тур чемпионата Украины по футболу завершился домашней победой "Днепра-1" над "Десной" со счетом 2:0. Этот выигрыш стал для днепрян дебютным в нынешнем сезоне Премьер-лиги и первым в УПЛ под руководством хорватского тренера со знанием украинского языка Игора Йовичевича.

Реклама

Напомним, Йовичевич стал тренером "Днепра-1" месяц назад, сменив на этом посту Дмитрия Михайленко. Предыдущим местом работы балканца было загребское "Динамо".

Смотрите, как Игор Йовичевич "заряжал" "Днепр-1" после ничьей 2:2 в матче предыдущего тура с "Ворсклой"

"Днепр-1" – "Десна" – 2:0

Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (с пенальти)

"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок (Кравченко, 85) – Назаренко (Коркишко, 78), Когут (Батагов, 65), Булеца (Ди Франко, 65) – Довбик (Чичиков, 84)

"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря (Хлебас, 77), Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий (Шевцов, 77), Мудрик (Картушов, 60) – Дегтярев (Арвеладзе, 60)

Предупреждения: Адамюк, Игнатенко – Мостовой, Картушов

Реклама

В тренде Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию

Читайте также: Семь голов, два пенальти и два удаления: "аграрии" выдали самый чумовой матч чемпионата Украины (видео)

Ранее в воскресенье, 18 октября, "Ворскла" обыграла в Киеве "Олимпик" 1:0 и догнала по очкам лидера турнирной таблицы чемпионата Украины "Динамо".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама