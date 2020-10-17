Селезнев забил дебютный гол за "Колос", лишив победы "Зарю" (видео)

Звездный форвард команды из Ковалевки реализовал пенальти за 15 секунд до финального свистка

В последнем субботнем матче шестого тура УПЛ Евгений Селезнев по прозвищу "Царь" забил свой дебютный гол за сельский "Колос", который спас команду из Ковалевки от гостевого поражения "Заре". За 15 секунд до конца добавленного времени экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Владленом Юрченко. В итоге поединок в Запорожье, проходивший под проливным дождем, завершился вничью – 1:1.

Реклама

Отметим, что "Заря" открыла счет в конце первого тайма благодаря травме полузащитника гостей Павла Ориховского. Он поскользнулся на мокром поле, что позволило луганчанам провести контратаку, которую точным ударом завершил Кочергин.

Видео гола Кочергина

INSTAGRAM

Однако гол Селезнева с "точки" на третьей, добавленной арбитром Абдулой, минуте не дал "Заре" отпраздновать победу перед стартом в групповом турнире Лиги Европы.

Видео гола Селезнева

Реклама

Теперь у 35-летнего Селезнева – 112 голов в чемпионате Украины. Напомним, у рукордсмена Максима Шацких, давно уже завершившего карьеру, – 124 мяча.

Обзор матча "Заря" – "Колос" (1:1)

Реклама

Добавим, что в предыдущем туре чемпионата Украины "Колос" также реализовал 11-метровый на последних секундах матча. Тогда левый пенальти помог Ковалевке обыграть "Мариуполь" 1:0.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама