"Ворскла" на выезде обыграла "Олимпик" и догнала "Динамо" во главе таблицы УПЛ

Продолжает свое удивительное шествие в Премьер-лиге полтавская "Ворскла". Сегодня подопечные Юрия Максимова выиграли у донецкого "Олимпика" в Киеве (1:0) и догнали по очкам "Динамо". Узнавайте расписание и результаты 6-го тура чемпионата Украины.

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Игра проходила с преимуществом номинальных хозяев. К тому же, как мы сообщали, коронавирус не позволил главному тренеру "Ворсклы" и нескольким игрокам выйти на матч УПЛ. Юрий Максимов остался вне игры, а командой руководил наставник вратарей Сергей Долганский. "Олимпик" чуть больше владел мячом и чаще бил по воротам, но Дмитрий Ризнык с партнерами отстояли свои владения. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

А судьба трех очков решилась на 70-й минуте. Гости разыграли быструю комбинацию на левом фланге с забросом в штрафную площадь. А там Владислав Кулач благодаря рикошету сумел пробить Артему Кичаку.

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В концовке поединка "Ворскла" осталась в меньшинстве после двух желтых карточек 20-летнему ганскому игроку Наджибу Якубу. Однако времени у "Олимпика" осталось только на один штрафной удар, после которого гости отбились.

Таким образом, полтавский коллектив набрал 14 очков после шести матчей и догнал киевлян. Напомним, "Динамо" обыграло "Рух" перед "Ювентусом".

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