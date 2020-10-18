Семь голов, два пенальти и два удаления: "аграрии" выдали самый чумовой матч чемпионата Украины (видео)

Проигрывая в дерби с "Александрией" 0:4, "Ингулец" едва не отыгрался. Смотрите, как это было

В шестом туре УПЛ сыгран самый чумовой матч нынешнего чемпионата Украины: семь голов, два удаления и два пенальти вместило в себя "аграрное" дерби представителей Кировоградской области "Александрия" – "Ингулец", которое хозяева выиграли со счетом 4:3.

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По количеству голов это повторение рекордных для нынешнего чемпионата 5:2, зафиксированных в матче первого тура "Ворскла" – "Рух".

Отметим, что по ходу встречи с "Ингульцом" "Александрия" вела 4:0. Однако команда из поселка Петрово, дебютирующая в Премьер-лиге, едва не совершила сумасшедший камбэк. Не хватило одного гола – 3:4.

"Александрия" – "Ингулец" (4:3): обзор первого тайма

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"Александрия" – "Ингулец" (4:3): обзор второго тайма

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"Александрия" – "Ингулец" – 4:3

Голы: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 35, Дудка, 41 – Коваленко, 43, Бартулович, 67 (с пенальти), Янаков, 74 (с пенальти)

"Александрия": Борисенко – Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Лучкевич – Дудка (Дубра, 80), Мельник, Грицук – Мишенко, Устименко (Ситало, 72), Третьяков (Задерака, 89)

"Ингулец": Крынский – Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный, 75) – Кучеренко, Семенко (Сичинава, 46) – Коваленко, Запорожец, Бартулович – Янаков

Предупреждения: Лучкевич, Пашаев, Мишенко, Мельник – Янаков, Коваленко, Кучеренко, Балан

Удаления: Лучкевич, 45 (повторное предупреждение) – Павлов, 69 (грубая игра)

"Александрия" vs "Ингулец" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Ранее в воскресенье, 18 октября, "Ворскла" обыграла в Киеве "Олимпик" 1:0 и догнала по очкам лидера турнирной таблицы чемпионата Украины "Динамо".

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