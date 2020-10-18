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Семь голов, два пенальти и два удаления: "аграрии" выдали самый чумовой матч чемпионата Украины (видео)

18 октября, 19:39

Олег Люлька Олег Люлька

Проигрывая в дерби с "Александрией" 0:4, "Ингулец" едва не отыгрался. Смотрите, как это было

В шестом туре УПЛ сыгран самый чумовой матч нынешнего чемпионата Украины: семь голов, два удаления и два пенальти вместило в себя "аграрное" дерби представителей Кировоградской области "Александрия" – "Ингулец", которое хозяева выиграли со счетом 4:3.

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По количеству голов это повторение рекордных для нынешнего чемпионата 5:2, зафиксированных в матче первого тура "Ворскла" – "Рух".

Отметим, что по ходу встречи с "Ингульцом" "Александрия" вела 4:0. Однако команда из поселка Петрово, дебютирующая в Премьер-лиге, едва не совершила сумасшедший камбэк. Не хватило одного гола – 3:4.

"Александрия" – "Ингулец" (4:3): обзор первого тайма

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"Александрия" – "Ингулец" (4:3): обзор второго тайма

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"Александрия" – "Ингулец" – 4:3
Голы: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 35, Дудка, 41 – Коваленко, 43, Бартулович, 67 (с пенальти), Янаков, 74 (с пенальти)
"Александрия": Борисенко – Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Лучкевич – Дудка (Дубра, 80), Мельник, Грицук – Мишенко, Устименко (Ситало, 72), Третьяков (Задерака, 89)
"Ингулец": Крынский – Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный, 75) – Кучеренко, Семенко (Сичинава, 46) – Коваленко, Запорожец, Бартулович – Янаков
Предупреждения: Лучкевич, Пашаев, Мишенко, Мельник – Янаков, Коваленко, Кучеренко, Балан
Удаления: Лучкевич, 45 (повторное предупреждение) – Павлов, 69 (грубая игра)

"Александрия" vs "Ингулец"

"Александрия" vs "Ингулец" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Ранее в воскресенье, 18 октября, "Ворскла" обыграла в Киеве "Олимпик" 1:0 и догнала по очкам лидера турнирной таблицы чемпионата Украины "Динамо".

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ДеснаДеснаДес
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
7
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
8
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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