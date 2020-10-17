"Шахтер" с большими потерями разгромил "Львов", оформив два гола за первые 9 минут

Пять мячей на "Олимпийском" были забиты еще в первом тайме

К матчу 6-го тура УПЛ против "Львова" донецкий "Шахтер" подходил с большими кадровыми проблемами. Из-за вспышки коронавируса в команде Луиш Каштру недосчитался целой группы игроков, но дончане сумели настроится на поединок и разгромить соперника 5:1. Причем пять мячей были забиты в первом тайме.

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"Горняки" открыли счет уже на 4-й минуте после розыгрыша штрафного. Тете разобрался с Борзенко на фланге и прострелил вдоль ворот, где не прикрытый Коваленко вколотил снаряд в пустые ворота. Не успели львовяне прийти в себя, а в их сетку влетел уже второго гол – на 9-й минуте Додо с фланга навесил на голову Маркоса Антонио, и бразилец не упустил свой шанс – 2:0.

После такого начала "Львову" было тяжело прийти в себя. А когда на 16-й минуте "Шахтер" стараниями Дентиньо забил еще один мяч, игра была сделана. Тем более, что через две минуты 4:0 на табло установил Коваленко, оформив дубль.

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Надо отдать должное львовянам, которые еще в середине первого тайма забили гол престижа – Шина с линии штрафной отправил мяч под перекладину – 4:1. Но последнее слово в этом поединке осталось за "горняками". На 50-й минуте забил Соломон – 5:1.

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Для "Львова" это уже второй разгром кряду после 1:5 от "Зари", и команда с одним очком замыкает турнирную таблицу. Тогда как "Шахтер" после этой победы с 12 очками поднялся на второе место и уступает два балла лидирующему "Динамо". В 7-м туре дончане едут в гости к "Ворскле", которая пока идет третьей в УПЛ, а "Львов" встретится с "Днепром-1".

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