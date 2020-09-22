"Днепр-1" получил нового иностранного тренера, который говорит на украинском

Руководство "Днепра-1" наконец-то представило нового главного тренера команды. Ведь Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения от "Мариуполя" (1:2) в третьем туре чемпионата Украины. После этого в "Днепре-1" ждали европейского тренера со знанием украинского языка. И прогнозы подтвердились – команду принял хорватский наставник Игор Йовичевич, сообщается на официальном сайте.

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Игорь Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

46-летний балканский специалист заключил соглашение с клубом по схеме 2+1. А в штаб нового коуча днепрян войдут Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер вратарей Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес. Президент клуба Юрий Береза поставил Йовичевичу задачу выйти в еврокубки.

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Интересно, что в 2002-2004 годах Игор выступал за "Карпаты" и выучил украинский язык, что помогло ему уже во время тренерской работы во Львове с 2014-го по 2015 год. В минувшем сезоне специалист возглавлял загребское "Динамо". Также Йовичевич учился с Шевченко в тренерской школе в Украине.

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Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт "Динамо" Загреб

Напомним, что в минувшем сезоне "Днепр-1" под руководством Дмитрия Михайленко занял седьмое место в Премьер-лиге, а нынешний чемпионат начал с одного очка в двух встречах, потерпев домашнее поражение от скромного донецкого "Олимпика". А роковой стала неудача в матче с "Мариуполем".

Смотрите, что Михайленко рассказал об отставке с поста тренера "Днепр-1"

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