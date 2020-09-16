"Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка, – СМИ

Еще одна перестановка ожидается в украинском футболе на тренерском мостике. Вполне вероятно, что в ближайшие дни лишится своего кресла наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко. На его место сватают 46-летнего хорвата Игоря Йовичевича, который в 2014-2015 гг. возглавлял львовские "Карпаты", а в этом году – загребское "Динамо". Кстати, хорваты сегодня играют в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" Сергея Реброва. Узнавайте расписание матчей квалификации Лиги чемпионов на 16 сентября: Ребров, Милевский и другие.

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Йовичевич уже согласовал с руководством "Днепра-1" детали контракта, сообщает, YouTube-канал "ТаТоТаке". Осталось только утрясти формальности. В минувшем сезоне команда под руководством Дмитрия Михайленко заняла седьмое место, а нынешний начала с одного очка в двух встречах, потерпев домашнее поражение от скромного донецкого "Олимпика".

Перед новым тренером поставят задачу выхода в еврокубки. Интересно, что в 2002-2004 гг. Игор выступал за "Карпаты" и выучил украинский язык, что помогло ему уже в тренерской работе во Львове позже.

Ранее Йовичевич учился с Шевченко в тренерской школе в Украине.

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Смотрите, как "Днепр-1" стартовал в чемпионате Украины ничьей с "Ингульцем":

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