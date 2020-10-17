Чемпионат Украины: расписание, результаты и трансляции матчей 6-го тура

После перерыва, связанного с поединками сборных, возобновились национальные футбольные первенства. На уикенде проходят матчи шестого тура чемпионата Украины. Ниже – расписание игр с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.
Отметим, что трансляции матчей УПЛ доступны на сервисе OLL.TV.
Чемпионат Украины. 6 тур
Суббота, 17 октября
14:00 "Минай" – "Мариуполь" – 0:1
Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.45
17:00 "Шахтер" – "Львов"
Букмекеры: 1.13 – 9.70 – 15.50
ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Рух" – "Динамо"
Букмекеры: 11.50 – 6.20 – 1.24
ТВ: "Футбол 1"
19:30 "Заря" – "Колос"
Букмекеры: 1.80 – 3.80 – 4.30
ТВ: УНИАН
Воскресенье, 18 октября
14:00 "Олимпик" – "Ворскла"
Букмекеры: 1.69 – 3.90 – 4.95
ТВ: "Футбол 1"
17:00 "Александрия" – "Ингулец"
Букмекеры: 2.43 – 3.55 – 2.52
ТВ: "Футбол 1"
19:30 "Днепр-1" – "Десна"
Букмекеры: 3.50 – 3.55 – 2.05
ТВ: УНИАН
Напомним, что перед возобновлением клубных соревнований сборная Украины обыграла в Лиге наций Испанию 1:0, тем самым реабилитировавшись перед болельщиками за предыдущие поражения от Франции (1:7) и Германии (1:2).
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