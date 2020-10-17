"Динамо" обыграло "Рух" перед "Ювентусом". Луческу снова угадал с заменой

В субботу, 17 октября, в поединке шестого тура чемпионата Украины по футболу на "Арене Львов" "Динамо" обыграло новичка УПЛ "Рух" со счетом 2:0. Отличились Карлос Де Пена и Жерсон Родригес.

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Ключевой гол киевлян на 30-й минуте поединка забил уругваец Карлос Де Пена, который в одно касание эффектно переправил в ворота львовян мяч после шикарной фланговой передачи героя недавнего поединка Украина – Испания Виктора Цыганкова.

Видео гола Карлоса Де Пены

А на последних секундах 90-й минуты ворота "Руха" расстрелял Жерсон Родригес, который незадолго до этого вышел на поле, заменив автора первого мяча Де Пену. В итоге – 2:0 в пользу команды Мирчи Луческу, снова угадавшего с результативной заменой!

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Благодаря этой победе "Динамо" вышло в единоличные лидеры чемпионата Украины, опережая на два очка "Шахтер", разгромивший в параллельном матче "Рух". Но киевлян может догнать по набранным баллам "Ворскла", если в воскресенье, 18 октября, обыграет в Киеве "Олимпик".

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Напомним, что уже 20 октября "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" "Ювентус" в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов. Как мы писали ранее, из-за коронавируса в Киев не приедет лидер туринцев Роналду.

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