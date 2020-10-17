"Рух" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В шестом туре чемпионата Украины киевское "Динамо" пожалует в гости к львовскому "Руху". Матч пройдет на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00. "Рух" – "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, а также поединок в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч "Рух" – "Динамо":

Футбол 1, live

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"Динамо" после пяти туров возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков. Столько же на счету "Ворсклы", но они уступают команде Мирчи Луческу по дополнительным показателям. В предыдущем туре киевляне дома сыграли вничью с луганской "Зарей" (1:1).

"Рух" поводит дебютный сезон в Премьер-лиге, но пока особыми успехами похвастаться не может. После пяти туров львовяне идут на втором с конца месте, заработав лишь два балла. Правда, они уже успели отобрать очки у "Шахтера". В предыдущем туре "Рух" во львовском дерби поделил очки с аутсайдером чемпионата "Львовом" (0:0).

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Букмекеры не сомневаются, что "Динамо" сегодня одержит победу: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.23, на ничью – 6.00, на победу "Руха" – 13.0.

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