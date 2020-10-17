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"Рух" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 17 октября

Рух

17:00

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 17 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины львовский "Рух" примет киевское "Динамо". Матч состоится во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн матча "Рух" – "Динамо"

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После пяти туров "Динамо" делит первое место с "Ворсклой", а следом за ними идут "Колос", "Шахтер" и другие, поэтому любая осечка может отбросить киевлян ближе к середине таблицы. Тем не менее, сегодня у команды Луческу в соперниках "Рух", который пока не одержал ни единой победы в сезоне, довольствуясь двумя ничьими. Правда, дебютант Премьер-лиги сумел отобрать очки не у кого-нибудь, а у чемпиона страны. Тем не менее, сейчас ходят слухи, что команду может возглавить Юрий Вернидуб.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
3
КолосКолосКол
5
3
1
1
8
4
4
10
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В В П
4
Шахтер Шахтер Шах
5
2
3
0
10
6
4
9
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
5
ДеснаДеснаДес
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
1
9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
7
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
4
6
-2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
5
1
2
2
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
11
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

Команды ранее не встречались в официальных матчах и лишь недавно провели между собой контрольный поединок, завершившийся нулевой ничьей.

У "Динамо" из лазарета вернулись травмированные Виталий Буяльский и Владислав Супряга. В то же время, у киевлян большая группа разъезжалась по своим национальным сборным и не известно, в каком состоянии они вернулись в команду.

На следующей неделе киевлянам предстоит провести ответственный матч в Лиге чемпионов против итальянского "Ювентуса". И хоть туринцы приедут в Киев без своего лидера Криштиану Роналду, заразившегося коронавирусом, соперник у них очень грозный. Возможно, сегодня Мирча Луческу предоставит отдых некоторым лидерам, либо кто-то из игроков захочет поберечь себя и лишний раз не будет идти в жесткий стык, что дарит "Руху" небольшой шанс.

Смотрите, как играет "Рух":

С другой стороны, у киевлян есть дополнительная мотивация на поединок против сегодняшнего соперника. Руководство "Динамо" просило "Рух" перенести матч в Киев, чтобы лучше подготовиться к встрече с "Ювентусом", а матч второго тура сыграть во Львове. Однако в "Рухе" отказали, заявив, что этот матч не настолько важен, чтобы ломать календарь.

Букмекеры о матче "Рух" – "Динамо":

Букмекеры не сомневаются, что "Динамо" сегодня одержит победу: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.23, на ничью – 6.00, на победу "Руха" – 13.0.

Где смотреть матч "Рух" – "Динамо":

Матч "Рух" – "Динамо" начнется в 17:00 и в прямом эфире будет показан на канале "Футбол 1". Также встреча будет доступна онлайн с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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