"Рух" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 17 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины львовский "Рух" примет киевское "Динамо". Матч состоится во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн матча "Рух" – "Динамо"

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После пяти туров "Динамо" делит первое место с "Ворсклой", а следом за ними идут "Колос", "Шахтер" и другие, поэтому любая осечка может отбросить киевлян ближе к середине таблицы. Тем не менее, сегодня у команды Луческу в соперниках "Рух", который пока не одержал ни единой победы в сезоне, довольствуясь двумя ничьими. Правда, дебютант Премьер-лиги сумел отобрать очки не у кого-нибудь, а у чемпиона страны. Тем не менее, сейчас ходят слухи, что команду может возглавить Юрий Вернидуб.

Команды ранее не встречались в официальных матчах и лишь недавно провели между собой контрольный поединок, завершившийся нулевой ничьей.

У "Динамо" из лазарета вернулись травмированные Виталий Буяльский и Владислав Супряга. В то же время, у киевлян большая группа разъезжалась по своим национальным сборным и не известно, в каком состоянии они вернулись в команду.

На следующей неделе киевлянам предстоит провести ответственный матч в Лиге чемпионов против итальянского "Ювентуса". И хоть туринцы приедут в Киев без своего лидера Криштиану Роналду, заразившегося коронавирусом, соперник у них очень грозный. Возможно, сегодня Мирча Луческу предоставит отдых некоторым лидерам, либо кто-то из игроков захочет поберечь себя и лишний раз не будет идти в жесткий стык, что дарит "Руху" небольшой шанс.

Смотрите, как играет "Рух":

С другой стороны, у киевлян есть дополнительная мотивация на поединок против сегодняшнего соперника. Руководство "Динамо" просило "Рух" перенести матч в Киев, чтобы лучше подготовиться к встрече с "Ювентусом", а матч второго тура сыграть во Львове. Однако в "Рухе" отказали, заявив, что этот матч не настолько важен, чтобы ломать календарь.

Букмекеры о матче "Рух" – "Динамо":

Букмекеры не сомневаются, что "Динамо" сегодня одержит победу: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.23, на ничью – 6.00, на победу "Руха" – 13.0.

Где смотреть матч "Рух" – "Динамо":

Матч "Рух" – "Динамо" начнется в 17:00 и в прямом эфире будет показан на канале "Футбол 1". Также встреча будет доступна онлайн с помощью сервиса OLL.TV.

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