"Шахтер" – "Львов": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 17 октября, стартует шестой тур чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет ПФК "Львов". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн матча "Шахтер" – "Львов"

Реклама

"Шахтер" подходит к поединку с огромными кадровыми проблемами. Накануне матчей сборных в команде произошла вспышка коронавируса. Сначала положительные тесты сдали Тарас Степаненко и Андрей Пятов, а позже к ним присоединились еще девять игроков. В какой-то момент в распоряжении Луиша Каштру было всего девять игроков. Наставнику команды пришлось привлекать игроков молодежного состава, и кого-то из них мы можем увидеть сегодня на поле.

Не обошел стороной коронавирус и "Львов". Накануне встречи стало известно, что результаты тестирования у двоих игроков оказались положительными. Инфицированных изолировали от команды, согласно протоколу, а все здоровые футболисты отправились с командой в столицу.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре:

"Горняки" после пяти туров занимают четвертую строчку в Премьер-лиге, отставая от лидера всего на два балла. В соперниках у "Шахтера" сегодня будет безоговорочный аутсайдер чемпионата Украины. В текущем сезоне "Львов" не выиграл ни единого матча, заработав лишь одно очко в предыдущем поединке с "Рухом".

В своей истории команды уже восемь раз пересекались. Шесть побед на счету "горняков", один раз победу праздновали львовяне и еще в одном поединке команды разошлись миром. Разница мячей с огромным преимуществом в пользу "Шахтера" – 18:3.

Смотрите, как "Львов" играл с "Рухом" в предыдущем туре:

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Львов":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.16, на ничью – 7.20, на победу "Львова" – 19.5.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Львов":

Матч "Шахтер" – "Львов" начнется в 17:00 и в прямом эфире будет показан на канале "Футбол 2", а также будет доступен онлайн с помощью сервиса OLL.TV.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама