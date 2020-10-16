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Игрок сборной Украины защитил медиков, "вооружив" бригады скорых

16 октября, 22:09

Елена Павлова Елена Павлова

Сергей Кривцов откликнулся на просьбу волонтера из Запорожья

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов, который находится на самоизоляции после заражения COVID-19, защитил украинских медиков. Все началось с того, что в Instagram футболиста написал парень и попросил помощи в покупке баллончиков для медработников Запорожья. В городе напали на скорую помощь, и никто не гарантирует, что подобное не повториться.

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Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сергей Кривцов сразу откликнулся, тем более Запорожье – его родной город. В итоге при поддержке футболиста приобрели 150 штук – по два баллончика для 75 бригад города.

INSTAGRAM

"Спасибо игроку сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергею Кривцову. Он настоящий защитник не только на поле, но и за его пределами", – поблагодарил футболиста Константин.

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Ранее мы также сообщали, что "Шахтер" узнал результаты тестов на коронавирус: Степаненко уже здоров.

Смотрите, что рассказывал Кривцов о тренировках на карантине

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