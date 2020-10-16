"Шахтер" узнал результаты тестов на коронавирус: Степаненко уже здоров

Футболисты и тренеры донецкого "Шахтера", которые готовятся к матчу со "Львовом", сдали негативные тесты на COVID-19. И смогут принять участие в поединке 6-го тура Премьер-лиги, который состоится 17 октября на НСК "Олимпийский". Прошли еще одно тестирование вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, которые заразились коронавирусом и не смогли сыграть за сборную Украины в октябре.
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Таким образом, для Пятова и Степаненко заканчивается режим самоизоляции, однако завтра против "Львова" они еще не смогут сыграть. Теперь игрокам предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определена дата возвращения к тренировочному процессу.
Еще девять футболистов "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, все еще остаются на самоизоляции. И теперь будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.
Ранее мы писали, что "Шахтер" и "Львов" несут потери из-за коронавируса перед матчем чемпионата Украины.
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