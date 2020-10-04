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Коронавирус у Пятова и Степаненко: "Шахтер" уходит в изоляцию

4 октября, 22:32

Олег Люлька Олег Люлька

Помимо игроков донецкой команды, положительные тесты еще у двоих сотрудников клуба

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и полузащитник "горняков" Тарас Степаненко получили положительные результаты теста на коронавирус. Оба футболиста принимали участие в матче "Десна" – "Шахтер" 2:2, который состоялся в Чернигове в воскресенье, 4 октября.

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О вспышке коронавируса в клубе сообщает официальный сайт "Шахтера".

"После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", – говорится в заявлении "Шахтера".

"Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", – добавили в донецком клубе.

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Отметим, что Пятов и Степаненко должны были помочь сборной Украины в ближайших матчах против Франции (7 октября), Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

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Обзор матча "Десна" – "Шахтер" с участием Пятова и Степаненко

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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