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"Мы закрыты, отрезаны от своих семей": Андрей Пятов на самоизоляции занимается с тренером по дикции

14 октября, 14:33

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Вратарь сборной Украины и "Шахтера" переносит болезнь бессимптомно

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов из-за позитивного теста на коронавирус находится на самоизоляции. Он пропустил последние матчи сборной Украины и вчера выплеснул эмоции по поводу победы над Испанией. Как проходят карантинные будни капитана "горняков".

  • "Как и для любого футболиста, остаться без футбола – это невозможно! Я с нетерпением жду, когда вернусь в общую группу".
  • "Здоровье – супер. Надеюсь, очередной тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам".
  • "Самоизоляция проходит как и у всех ребят: мы закрыты, отрезаны от своих семей. Слава Богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще я занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.
  • "Мы – профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней – и будем в той форме, в которой были до карантина".
  • "Я на связи практически со всеми. Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов… Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии".
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Об этом Пятов рассказал в эфире программы Shakhtar News.

Напомним, что без Андрея Пятова сборная Украины пропустила рекордные семь мячей от сборной Франции (1:7), затем два гола от Германии (1:2), после чего сыграла на "ноль" с Испанией (1:0).

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Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Обзор матча Украина – Испания 1:0

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вратарь Сборная Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня|Спорт

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