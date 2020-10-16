"Шахтер" и "Львов" несут потери из-за коронавируса перед матчем чемпионата Украины

У донецкой команды в обойме - 13 полевых игроков основы, гости не взяли на выезд двоих

В ближайшие выходные после перерыва на игры сборных возобновляется чемпионат Украины. К сожалению, многие клубы подходят к шестому туру с потерями из-за коронавируса. Однако пока что ни одну встречу отменять не собираются. В частности, "Александрия" и "Ингулец" с десятками зараженных будут играть.

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Во втором матче субботы на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют "Шахтер" и "Львов". В донецком коллективе, напомним, обнаружили 18 случаев заражения, из-за чего почти неделю в команде занималось всего семеро полевых игроков. Луиш Каштру даже привлек четверых ребят из дубля, так что теперь в его распоряжении 20 футболистов, включая трех вратарей.

О сложностях подготовки ко встрече со "Львовом" португальский тренер рассказал официальному сайту "Шахтера".

Гости с западной Украины после четырех матчей имеют всего одно очко и занимают последнее место в чемпионате. Ко всем неприятностям добавилось еще и то, что очередная проверка на коронавирус дала положительный результат у двух игроков основного состава. Об этом сообщил сайт "Львова". Парни остались на изоляции дома, в Киев аутсайдер отправился без них.

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