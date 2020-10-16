"Кто будет живой – тот и сыграет": плачевная ситуация с коронавирусом в "Ворскле"

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о ситуации с коронавирусом в полтавской команде и кто сможет сыграть 18 октября в 6 туре УПЛ против "Олимпика" в Киеве. О том, что вспышка коронавируса в "Ворскле" скосила даже тренера Максимова, мы сообщали 8 октября, но тогда наставник отказался что-то комментировать.

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"Сейчас буду сдавать третий тест. 17 октября скажут результат. Два предыдущих были позитивные. Симптомы болезни? У меня ничего нет. Температуры нет, только кашель. Не знаю, кто меня заменит на тренерской скамье – два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболело. Кто будет живой – тот и сыграет", – цитирует Максимова ТК Футбол 1/2/3.

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Мы также сообщали, что коронавирус не позволит главному тренеру "Ворсклы" и нескольким игрокам выйти на матч УПЛ. Кроме Максимова и его помощников, также позитивные тесты сдали Игорь Пердута, Ибрагим Кане, Павел Ребенок, Иван Пешич и Пап-Альюн Ндиайе. Все они находятся на самоизоляции и симптомов недуга не испытывают.

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Тестирование на коронавирус в "Ворскле" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Тренировочным процессом руководит наставник вратарей Сергей Долганский. Видимо, именно он выведет команду на матч шестого тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика". Встреча запланирована на 14:00 воскресенья в Киеве. Сейчас "Ворскла" находится на втором месте в УПЛ, набрав 11 очков в пяти матчах и уступая "Динамо" лишь по дополнительным показателям.

Вчера стало известно, что в "Александрии" сдали 27 положительных тестов на коронавирус.

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