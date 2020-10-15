Руководство "Динамо" выдало щедрые премиальные за выход в Лигу чемпионов

За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов киевское "Динамо" получило от УЕФА около 32 миллионов евро. Мы писали, что Луческу уже заработал для "Динамо" миллиард. Теперь у клуба есть возможность пополнить свой бюджет в шести матчах в группе.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис решил отблагодарить коллектив за усилия, которые позволили команде пробиться в элиту впервые за четыре года. Из премиальных от УЕФА он выплатит три миллиона долларов работникам клуба.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

Эти деньги распределят между футболистами и тренерами, а также другим персоналом "бело-голубых". Как именно, пока неизвестно. Кроме того, ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу персонально получит 500 тысяч евро за попадание в Лигу чемпионов. А его зарплату румынские журналисты оценивали в 1,2 млн.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на пути в групповой этап Лиги чемпионов:

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