"Динамо" – "Ювентус": Минздрав вынес окончательный вердикт по допуску болельщиков на матч

Правительство не стало останавливать продажу билетов на игру, разрешив заполнить стадион на 30 процентов

Министерство здравоохранения Украины приняло решение, позволяющее заполнить НСК "Олимпийский" на 30 процентов вместимости на матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" 20 октября.

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Об этом сообщает сайт "Динамо", ссылаясь на письмо Минздрава.

Напомним, что "Динамо" начало продажу билетов на матч с "Ювентусом" еще до получения этого письма из правительства. Цена тикетов колеблется от 150 до 7000 грн. При этом ожидается до 20 тысяч зрителей на трибунах.

"Министерство здравоохранения Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Динамо"- "Ювентус", – говорится в письме. – Решение по привлечению зрителей на матчи с "Барселоной" 24 ноября и "Ференцварошем" 8 декабря будет принято не ранее чем за 15 дней до проведения игр"

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Добавим, что 20 октября болельщики на НСК "Олимпийский" не увидят Роналду – "Ювентус" прилетит в Киев без Криштиану из-за положительного теста футболиста на коронавирус.

Напомним, что ранее возник скандал перед матчем Украина – Испания. Непосредственно в день игры было принято решение заполнить "Олимпийский" только на 15% вместо ранее заявленных 30% в связи с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, по наблюдениям "Сегодня", на арену пускали всех, кто пришел с билетами.

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