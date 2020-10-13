Роналду не сыграет с "Динамо" в Лиге чемпионов, но его ждут к "Барселоне"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заразился COVID-19, точно не сыграет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом сообщает Football Italia. Напомним, что матч состоится 20 октября на НСК "Олимпийский".

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По информации издания, главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло не рассчитывает на Криштиану минимум в следующих двух играх. Первая состоится в субботу, 17 октября, с "Кротоне" в чемпионате Италии, а вторая – 20 октября в Киеве против "Динамо" в Лиги чемпионов. В итальянском клубе надеются, что Роналду пропустит только эти две игры, хотя период карантина в Португалии составляет 14 дней.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Однако Научно-технический комитет Италии вчера решил, что период карантина для определенной группы зараженных можно сократить с 14 до 10 дней, и что для выздоровления от вируса достаточно всего одного отрицательного мазка. То есть, если у КриРо будет один отрицательный мазок после 10 дней карантина, он сможет вернуться к матчу в Серии А с "Вероной" 25 октября и в Лиге чемпионов с "Барселоной" – 28 октября.

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Сейчас футболист ушел на самоизоляцию, но переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Однако из-за позитивного теста на COVID-19 форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией 14 октября. Из-за заражения Роналду все его партнеры по сборной сдали дополнительные анализы, но получили отрицательные результаты.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" добилось переноса еще одного матча в чемпионате Украины ради Лиги чемпионов.

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