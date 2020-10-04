"Десна" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 4 октября, в Чернигове на стадионе имени Гагарина проходит один из центральных матчей пятого тура чемпионата Украины "Десна" – "Шахтер". Начало – в 17:00. Мы ведем онлайн этого поединка с видео голов и самых лучших моментов встречи, а также с яркими фото и комментариями.

"ДЕСНА" – "ШАХТЕР"

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Напомним, в прошлом чемпионате Украины "Шахтер" взял "золото", "Десна" же, претендовавшая на путевку в Лигу чемпионов, в итоге финишировала лишь четвертой. В нынешнем же сезоне после 4 туров "Шахтер" идет третьим, "Десна" дышит ему в спину, занимая четвертую строчку. У обоих клубов – по 8 очков, разница мячей та же – "плюс 4". "Горняки" опережают черниговцев лишь за счет большего количества забитых голов.

Отметим, что "Шахтер" минувшую неделю целенаправленно готовился к игре "Десной" после того, как в предыдущем туре обыграл "Олимпик" 2:0.

Между тем "Десна" четыре дня назад отвлеклась на поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором дома одолела "Рух" 2:1.

"ДЕСНА" – "ШАХТЕР": ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

"Шахтер" является единственным клубом украинской Премьер-лиги, в предыдущих матчах с которым "Десна" не набрала ни одного очка. Все восемь игр завершились победами "горняков" с суммарным счетом 19:6.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Десну" в прошлом сезоне

"ДЕСНА" – "ШАХТЕР": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По оценкам аналитиков Transfermarkt, состав "Шахтера" в 13 раз дороже кадровой обоймы "Десны" – 137 млн евро против 10,6 млн евро.

"ДЕСНА" – "ШАХТЕР": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Шахтер" называют большим фаворитом матча. На победу "горняков" установлен коэффициент 1.35, на ничью – 5.00, на победу "Десны" – 8.90. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: 70% выигрыш дончан, 19% ничья, 11% выигрыш черниговцев. Наиболее реальным счетом противостояния аналитики называют 2:0 в пользу "горняков". Коэффициент на такой результат равен 6.20.

"ДЕСНА" – "ШАХТЕР": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Десна" – "Шахтер" в воскресенье, 4 октября, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция матча состоится на сервисе OLL.TV.

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Добавим, что на днях "Шахтер" получил соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. "Горнякам" достались "Реал", "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

Тогда как "Десна" уже завершила выступления в Лиге Европы, уступив в дебютном для себя еврокубковом поединке "Вольфсбургу" 0:2.

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