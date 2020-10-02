"Шахтер" опубликовал подробности прощания с Сергеем Ателькиным

3 октября с 9:30 до 11:30 на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится прощание с легендарным футболистом донецкого "Шахтера" Сергеем Ателькиным. Вход на стадион со стороны станции метро "Олимпийская", сообщается в Twitter "горняков".
Напомним, что легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин умер ночью 1 октября. По предварительной информации – из-за проблем с сердцем.
Большую часть своей карьеры он провел в донецком "Шахтере" – в 1990-х и начале 2000-х годов. Выступал он также в итальянском "Лечче" и португальской "Боавиште". После окончания карьеры игрока стал работать тренером-селекционером "Шахтера".
Всего в 265 матчах за "горняков" Ателькин забил 82 мяча. В 1997 году он сыграл в двух матчах сборной Украины – против Армении и Хорватии.
Смотрите, как "Шахтер" провел предыдущий матч в чемпионате Украины:
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