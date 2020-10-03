Агент Ярмоленко усилил украинцем вице-чемпионов Польши

При посредничестве Вадима Шаблия контракт с клубом "Лех" до конца года заключил Богдан Бутко

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, за спиной у которого 33 матча за сборную Украины, на правах аренды продолжит карьеру в польском "Лехе". Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего года.

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Фото с подписания контракта между "Лехом" и Бутко опубликовал у себя в Instagram агент игрока Вадим Шаблий, ведущий дела многих других звезд украинского футбола, таких как Ярмоленко и Малиновский.

Отметим, что Бутко уже играл за этот польский клуб во второй половине сезона 2019/20, также на условиях аренды. За "железнодорожников" из Польши Богдан провел 12 матчей, отметившись одним ассистом. Не без помощи украинца "Лех" стал вице-чемпионом-2020.

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"Богдан отлично зарекомендовал себя во второй части прошлого сезона, стал вице-чемпионом Польши и, главное, имел постоянную игровую практику. Удачи в Лиге Европы!" – написал агент футболиста Вадим Шаблий

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Добавим, что, по итогам жеребьевки группового раунда Лиги Европы, "Лех" Богдана Бутко сыграет с "Бенфикой", "Рейнджерсом" и "Стандардом".

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