Три представителя Премьер-лиги вылетели из Кубка Украины после стартового матча

Сегодня и завтра проходят матчи третьего раунда национального Кубка

31 сентября и 1 октября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины. На этой стадии стартовали все представители Премьер-лиги, кроме донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Правда, уже на этой стадии борьбу в Кубке прекратили "Львов", "Рух" и "Ингулец", а "Днепр-1" лишь в дополнительное время сумел сломить сопротивление "Горняк-Спорт". Еще один представитель Премьер-лиги "Олимпик" сыграет завтра.

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Среда, 31 сентября

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) – "Днепр-1" – 3:5 д.в.

"Виктория" (Николаевка) – "Мариуполь" – 1:3

"Полесье" (Житомир) – "Минай" (Минай) – 1:2

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"Верес" (Ровно) – "Николаев" – 4:2 д.в.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Нива" (Винница) – 0:1

"Эпицентр" (Дунаевцы) – "Агробизнес" (Волочиск) – 1:2

"Ворскла" (Полтава) – "Львов" – 2:0

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"Десна" (Чернигов) – "Рух" (Львов) – 2:1

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"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Колос" (Ковалевка) – 0:1

"Александрия" – "Ингулец" (Петрово) – 4:1

Четверг, 1 октября

18:30 "ВПК-Агро" (Шевченковка) – "Олимпик" (Донецк)

Финал турнира, напомним, должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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