"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилем

Болельщики клуба Второй лига Украины "Нивы" из Винницы отреагировали на троллинг со стороны соперника по матчу второго предварительного этапа Кубка Украины "Кристалла" из Херсона. Напомним, накануне встречи херсонский клуб на своей страничке в Twitter сравнил винничан со ржавой "Нивой".

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Ответ "Нивы" не заставил долго ждать. Фанаты второлиговой команды разместили на своих страничках в соцсетях коллаж, на котором была изображена развалившаяся лодка, а на ней красовалась эмблема "Кристалла".

Интересно, что соперники сейчас выступают в разных дивизионах: херсонская команда – в Первой лиге, винницкая – во Второй. Причем на старте сезона 2020/2021 оба коллектива проиграли по два матча. Кубковая встреча запланирована на 16:00 среды и пройдет в Виннице. В этот же день состоится большинство поединков данного этапа.

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Ранее мы опубликовали результаты жеребьевки второго раунда Кубка Украины по футболу. В борьбу вступают "гранды" второго дивизиона: "Оболонь", "Волынь", "Агробизнес".

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