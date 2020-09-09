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Двум командам засчитали технические поражения в Кубке Украины

9 сентября, 23:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

В составе первой вышел дисквалифицированный игрок, а вторая команда не явилась на матч из-за поломки автобуса

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решения по двум матчам предварительного раунда Кубка Украины. "Подолью" засчитали техническое поражение в матче с "Прикарпатьем", хотя команда из Хмельницкого оказалась сильнее на поле – (1:1, 8:7 по пенальти), сообщает sportarena.com.

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Тем не менее в составе "Подолья" сыграл дисквалифицированный защитник Ян Морговский. Игрок был удален в матче минувшего розыгрыша Кубка Украины с "Волынью" и не отбыл свою дисквалификацию. В связи с этим в следующий раунд вышло "Прикарпатье".

Также определился победитель в еще одной паре. ФК "Чернигов" не смог явиться на матч против винницкой "Нивы" из-за поломки автобуса. КДК УАФ не посчитал это уважительной причиной и присудил им техническое поражение.

Жеребьевка следующего раунда состоится 10 сентября в Доме футбола. Начало – в 10:00. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины-2020/2021, будут использовать географический принцип посева.

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Ранее мы писали о рекорде в украинском футболе: в матче Кубка страны сыграл 54-летний играющий президент клуба. В профессиональном футболе Лиховидов дебютировал только в 45 лет.

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