Украинский клуб сравнили с ржавой "Нивой": троллинг от команды Первой лиги

Херсонский "Кристалл" встретится с винницкой "Нивой", о чем оригинально сообщил в соцсетях

На этой неделе пройдут матчи Кубка страны, в которых примут участие коллективы Первой лиги, но еще не подключатся команды элитного дивизиона. Напомним результаты жеребьевки второго раунда Кубка Украины. В одной из пар сойдутся винницкая "Нива" и херсонский "Кристалл".

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Перед очным поединком клуб с юга страны решил подколоть соперников. На своей страничке в Twitter "Кристалл" разместил фотографию "Нивы" – старого и ржавого автомобиля советского производства, с сарказмом подписав ее: "Легенды не умирают, встретимся уже в среду".

Интересно, что соперники сейчас выступают в разных дивизионах: херсонская команда – в Первой лиге, винницкая – во Второй. Причем на старте сезона 2020/2021 оба коллектива проиграли по два матча. Кубковая встреча запланирована на 16:00 среды и пройдет в Виннице. В этот же день состоится большинство поединков данного этапа.

Недавно чемпионат Первой лиги начался с битвы Головко и Сачко с тремя удалениями и пятью голами.

Смотрите, как бывший клуб Первой лиги, "Минай" победой над "Александрией" дебютировал в Премьер-лиге:

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