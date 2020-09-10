Результаты жеребьевки второго раунда Кубка Украины по футболу: "Черноморец", "Оболонь" и другие

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020/21. К 19 победителям стартовой стадии присоединились клубы Первой лиги: "Оболонь", "Агробизнес" и "Волынь". К слову, вчера двум командам засчитали технические поражения в Кубке Украины.

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Как и ранее, из-за сложной эпидемиологической ситуации и по просьбе клубов использовали географический принцип посева, сообщает официальный сайт УАФ. Команды разбили на группы, в которых и провели жеребьевку. Всего получилось 11 пар.

Група А

"Металлург" (Запорожье) — "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) — "Кремень" (Кременчуг)

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Группа В

"Николаев" — "Черноморец" (Одесса)

"Нива" (Винница) — "Кристалл" (Херсон)

"Кривбасс" (Кривой Рог) — "Таврия" (Симферополь)

Група С

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"Альянс" (Липова Долина) — "Верес" (Ривне)

"Виктория" (Николаевка) — "Диназ" (Вышгород)

"Оболонь" (Киев) — "Полесье" (Житомир)

Группа D

"Волынь" (Луцк) — "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

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"Ужгород" — "Агробизнес" (Волочиск)

"Эпицентр" (Дунаевцы) — "Нива" (Тернополь)

Базовой датой этой стадии назначили 16 сентября. Но уже известно, что матч "Металлург" – "Горняк-Спорт" состоится 23 сентября.

Напомним, "Металлист 1925" и "Металл" вылетели из Кубка Украины в первом же раунде.

Смотрите, как "Волынь" играла с "Карпатами" в Премьер-лиге:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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