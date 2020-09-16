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Кубок Украины теряет шесть команд из Первой лиги: результаты матчей второго этапа

16 сентября, 22:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

В трех матчах победителя пришлось определять только в серии послематчевых пенальти

Сегодня состоялась большая часть матчей второго предварительного раунда Кубка Украины. На этой стадии произошло несколько сенсаций. В следующий раунд не смогли выйти сразу шесть команд Первой лиги, в том числе крепкие середняки "Оболонь" и "Волынь". Также неожиданно покинул турнир "Кристалл". Кстати, их противостоянию против второлиговой "Нивы" предшествовал обмен "любезностями" в соцсетях. Сначала "Кристалл" сравнил "Ниву" со ржавым автомобилем, а те в ответ изобразили херсонцев в виде старой лодки.

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Среда, 16 сентября

"Виктория" (Николаевка) – "Диназ" (Вышгород) – 0:0 (8:7 пен)

"Кривбасс 2020" (Кривой Рог) – "Таврия" (Симферополь) – 4:1

"Нива" (Винница) – "Кристалл" (Херсон) – 2:2 (4:3 пен)

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"Николаев" – "Черноморец" (Одесса) – 1:0

"Ужгород" – "Агробизнес" (Волочиск) – 0:1

"Волынь" (Луцк) – "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – 0:1

"Альянс" (Липовая Долина) – "Верес" (Ровно) – 3:0

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"Oболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) – 0:1

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"ВПК-Агро" (Шевченковка) – "Кремень" (Кременчуг) – 2:2 (4:2 пен)

Четверг, 17 сентября

17:00 "Эпицентр" (Дунаевцы) – "Нива" (Тернополь)

18:00 "Металлург" (Запорожье) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли в финале Кубка Украины:

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расписание результаты Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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