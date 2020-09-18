Тренер украинской команды обвинил функционеров УАФ в незнании географии

Юрий Вирт с "Вересом" выиграл два матча Кубка Украины, но много попутешествовал

Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. На этой стадии в борьбу включаются клубы Премьер-лиги, а в двух предварительных этапах участвовали команды низших лиг. Напомним результаты 2-го раунда Кубка Украины.

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В одной из пар "Верес" из Ровно обыграл в гостях "Альянс"из Липовой Долины, что в Сумской области. Организаторы жеребьевки пар второго этапа собирались сделать "посев" по региональному принципу, но не везде это получилось, о чем рассказал тренер "Вереса", бывший вратарь Юрий Вирт:

"У нас была трудная дорога в Ахтырку и тяжелый матч. Я примерно посчитал – мы за две игры проехали 2500 км. Пожалуй, организаторам жеребьевки нужно поучить географию... По игре – мы с первой минуты контролировали ход событий на поле, создавали моменты. Во втором тайме сыграли так, как надо было, забили. Понимали, что соперник откроется, и забили еще дважды. У нас есть проблемы, травмы, но есть и ответственное отношение команды к работе и дисциплина. Поэтому, в общем я доволен. Показали, что можем побеждать сильных соперников".

На днях двое участников Кубка обменялись любезностями в соцсетях: "Кристалл" сравнил "Ниву" со ржавым автомобилем, а та в ответ изобразила херсонцев в виде старой лодки.

Смотрите, как "Волынь" играла с "Карпатами" еще в Премьер-лиге:

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