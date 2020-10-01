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Представляем соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов

1 октября, 22:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" попали в одну из самых сильных групп в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Сегодня определились соперники донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов, где им выпало встретиться с мадридским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха. По сравнению с соперниками, "горняки" имеют самый дешевый состав (137,4 млн евро), зато у чемпиона Украины куда больше опыта в главном еврокубковом турнире, чем у той же "Боруссии".

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"Реал" Мадрид (Испания)
Год основания: 1902
Трансферная стоимость: 877,20 млн евро
Средний возраст: 27 лет
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 12.00

Мадридский "Реал" в прошлом сезоне вернул себе звание чемпиона Испании, но неудачно выступил в Лиге чемпионов, завершив выступление уже в 1/8 финала. Такое положение дел не может радовать руководство команды, поэтому в этом сезоне перед Зинедином Зиданом будет стоять задача: победить в Лиге чемпионов. Кстати, в этом сезоне цвета команды защищает украинский вратарь Андрей Лунин.

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"Интер" Милан (Италия)
Год основания: 1908
Трансферная стоимость: 706.7 млн евро
Средний возраст: 27,9 года
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 23.00

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Китайские инвесторы вложили большие деньги в команду, однако в прошлом сезоне довольствовались только серебряными медалями чемпионата Италии и участием в финале Лиги Европы. Сейчас команда Антонио Конте является главным фаворитом на победу в Серии А, но и удачное выступление в Лиге чемпионов никто не отменял. Остается лишь открытым вопрос, хватить ли им сил играть на два фронта.

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия)
Год основания: 1900
Трансферная стоимость: 314,68 млн евро
Средний возраст: 25,8 года
Коэффициент на победу в Лиге чемпионов: 101.00

Представитель Бундеслиги попал в группу В из четвертой корзины, однако нельзя их назвать слабым соперником. В стартовых двух турах чемпионата Германии "Боруссия" набрала всего один балл, но ведь не за красивые глаза команда заняла четвертое место в прошлом сезоне. Команде Марко Розе удалось сохранить всех своих лидеров, а также пополнить состав перспективными Ханнесом Вольфом и Валентино Лазаро.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Интер Италия Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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