"Шахтер" выиграл в Киеве донецкое дерби у "Олимпика": видео голов

Чемпионы обыграли "олимпийцев" на НСК "Олимпийский" 2:0 - несмотря на нереализованный при счете 0:0 пенальти

В рамках четвертого тура чемпионата Украины по футболу в донецком дерби на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтер" обыграл "Олимпик" со счетом 2:0. Победу "горнякам" принесли голы Коваленко и Мораеса в середине второго тайма.

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Счет в матче "Шахтер" – "Олимпик" мог быть открыт еще в конце первого тайма, когда судья назначил пенальти за фол "олимпийца" Пасича против защитника "горняков" Корниенко. Однако полузащитник "Шахтера" Алан Патрик не смог реализовать 11-метровый – его удар парировал вратарь соперников Кичак.

Тем не менее свое игровое преимущество "Шахтер" воплотил в голы после перерыва. На 64-й минуте Алан Патрик отдал мяч на фланг на Корниенко, тот прострелил на Коваленко, который ударом в касание сделал счет 1:0.

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А уже на 66-й минуте "Олимпик" пропустил второй гол от "Шахтера". Майкон разрезной передачей нашел Мораеса, который в ближнем бою переиграл кипера "олимпийцев" Кичака – 2:0. Эта победа позволила "горнякам" подняться с седьмой на третью строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

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"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Коваленко, 64, Мораес, 66

Нереализованный пенальти: Алан Патрик, 41 (сейв вратаря)

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Алан Патрик – Марлос (Тете, 90), Коваленко (Маркос Антонио, 76), Тайсон – Мораес (Фернандо, 81)

"Олимпик": Кичак – Зотько, Цымбалюк, Снурницын – Пасич (Ксенз, 80), Бабенко, Политыло (Завийский, 90), Лебеденко – Бенито (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 73), Тейшейра (Чогадзе, 73)

Предупреждения: Мораес, Матвиенко, Маркос Антонио – Снурницын, Бабенко

Напомним, накануне "Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины. "Ворскла" уступила команде Мирчи Луческу первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с азовцами вничью 0:0.

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