Чемпионат Украины по футболу: прогноз, расписание и все результаты 4-го тура

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 4-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее Луиш Каштру провел юбилейный матч во главе "Шахтера".
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Суббота, 26 сентября
14:00 "Минай" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 11.00 – 5.25 – 1.27
17:00 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.40
19:30 "Александрия" – "Днепр-1"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.15 – 3.60 – 3.10
Воскресенье, 27 сентября
14:00 "Львов" – "Заря"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.80 – 4.85 – 1.43
17:00 "Шахтер" – "Олимпик"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.15 – 8.40 – 16.00
19:30 "Десна" – "Рух"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.46 – 4.70 – 6.50
19:30 "Колос" – "Ингулец"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.07 – 3.45 – 3.60
Матчи УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.
Смотрите, как лидер чемпионата "Ворскла" играла в прошлом туре
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