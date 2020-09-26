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Чемпионат Украины по футболу: прогноз, расписание и все результаты 4-го тура

26 сентября, 12:19

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 4 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 4-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее Луиш Каштру провел юбилейный матч во главе "Шахтера".

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Суббота, 26 сентября

14:00 "Минай" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 11.00 – 5.25 – 1.27

17:00 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.40

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19:30 "Александрия" – "Днепр-1"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.15 – 3.60 – 3.10

Воскресенье, 27 сентября

14:00 "Львов" – "Заря"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.80 – 4.85 – 1.43

В тренде
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17:00 "Шахтер" – "Олимпик"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.15 – 8.40 – 16.00

19:30 "Десна" – "Рух"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.46 – 4.70 – 6.50

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19:30 "Колос" – "Ингулец"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.07 – 3.45 – 3.60

Матчи УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ДинамоДинамоДин
3
2
1
0
7
2
5
7
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В
3
КолосКолосКол
3
2
0
1
7
4
3
6
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
4
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
5
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
6
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
7
Шахтер Шахтер Шах
3
1
2
0
6
4
2
5
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
8
МинайМинайМин
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
13
РухРухРух
3
0
1
2
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Смотрите, как лидер чемпионата "Ворскла" играла в прошлом туре

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