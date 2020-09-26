Чемпионат Украины по футболу: прогноз, расписание и все результаты 4-го тура

Все о поединках 4 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 4-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее Луиш Каштру провел юбилейный матч во главе "Шахтера".

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Суббота, 26 сентября

14:00 "Минай" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 11.00 – 5.25 – 1.27

17:00 "Ворскла" – "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.40

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19:30 "Александрия" – "Днепр-1"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.15 – 3.60 – 3.10

Воскресенье, 27 сентября

14:00 "Львов" – "Заря"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6.80 – 4.85 – 1.43

17:00 "Шахтер" – "Олимпик"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.15 – 8.40 – 16.00

19:30 "Десна" – "Рух"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.46 – 4.70 – 6.50

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19:30 "Колос" – "Ингулец"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.07 – 3.45 – 3.60

Матчи УПЛ можно смотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Смотрите, как лидер чемпионата "Ворскла" играла в прошлом туре

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