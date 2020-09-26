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"Минай" – "Динамо": онлайн стартового матча 4-го тура чемпионата Украины

26 сентября, 11:28

Елена Павлова Елена Павлова

Несмотря на статус гостей, киевляне примут дебютанта УПЛ на НСК «Олимпийский»

В субботу, 26 сентября, 4-й тур чемпионата Украины откроет поединок киевского "Динамо" и дебютанта Премьер-лиги "Миная". По просьбе столичного клуба встреча состоится на НСК "Олимпийский", хоть "бело-синие" и считаются гостями. А вот матч второго круга, в котором "Динамо" будет номинальным хозяином, пройдет на Закарпатье. Начало поединка в 14:00. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию с фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка.

МИНАЙ – ДИНАМО

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После трех туров нового сезона украинской Премьер-лиги "Динамо" занимает второе место с двумя победами и одной ничьей. Тогда как новичок УПЛ "Минай" успел провести только два матча, в которых добыл одну победу и потерпел поражение 0:3 от "Олимпика".

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Многие специалисты сходятся во мнении, что после непростой победы в квалификации Лиги чемпионов над "Гентом" Мирча Луческу даст отдохнуть своим лидером. Тем более уже 29 сентября ответный матч в Киеве.

Говорят, что Мирча Луческу простыл под дождем в Бельгии, однако никаких сообщений о серьезности его болезни не поступало. Кстати, в этой встречи румынскому специалисту будет противостоять его бывший подопечный Василий Кобин. Под руководством Луческу Василий успел поиграть в "Шахтере".

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Статистика личных встреч "Миная" и "Динамо"

До сегодняшнего матча команды встречались всего дважды в Кубке Украины. И оба раза с разницей в два мяча сильнее оказывалось "Динамо".

Интересные цифры

В поединке против "Миная" киевский клуб может добыть уже 630-ю победу в УПЛ, а также провести 450-й сухой матч в чемпионате Украины. Однако статистика не в пользу "Динамо" – столичный клуб пропускает уже в восьми выездных встречах подряд. Наставник киевлян Мирча Луческу проведет уже 360-й матч в Премьер-лиге, тогда как его бывшей подопечный Василий Кобин только в третий раз выведет свою команду на игру в элите.

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Василий Кобин

Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Миная" Василий Кобин: "Не могу сказать, что игра против "Динамо" – особенная. Она будет более приятная, потому что я встречусь с тренером, с которым много времени работал. Конечно, хочется отобрать очки, взять по максимуму, но мы понимаем силу "Динамо" и собственную. Игра покажет, но в мыслях такое есть".

Что говорят букмекеры

Аналитики контор не верят в победу новичка Премьер-лиги. Коэффициент на победу "Миная" – 11.00, тогда как на выигрыш "Динамо" – 1.25. Не сильно вероятна в этом поединке и ничья – 5.50. А самым распространенным является счет 2:0 в пользу киевлян – ставки принимают с показателем 5.50.

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Смотрите, как в предыдущем туре "Минай" крупно проиграл "Олимпику"

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Василий Кобин премьер-лига Минай

Источник: Канал Футбол

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