Луиш Каштру провел юбилейный матч во главе "Шахтера". Для этого ему понадобилось 15 месяцев

Португальский тренер в дебютном сезоне выиграл чемпионат Украины и вывел команду в полуфинал Лиги Европы

Португальский тренер Луиш Каштру провел 50-й официальный поединок в качестве главного тренера донецкого "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба. Юбилей припал на перенесенный поединок 2-го тура чемпионата Украины против "Руха" (1:1) во Львове.

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Каштру возглавил "горняков" в июне 2019 года. Учитывая длительный период без футбола в прошлом сезоне из-за пандемии, чтобы добраться до первого юбилея по числу поединков, Каштру понадобилось 1 год и 3 месяца.

Под руководством Луиша Каштру "Шахтер" выиграл 32 матча, 10 завершил вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 111 мячей и пропустила 61. За этот период Каштру выиграл с командой чемпионат Украины, а в Лиге Европы дошел до полуфинала.

Ранее наставник "Шахтера" рассказал, на кого учился в юности. "Химия и лабораторная физика – не мой мир", – признавался португалец.

Смотрите обзор юбилейного матча Луиша Каштру во главе "Шахтера":

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