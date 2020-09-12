"Химия и лабораторная физика – не мой мир": на кого в юности учился тренер "Шахтера"

Луиш Каштру рассказал о своей юности и работе в академии Порту

Второй тур чемпионата Украины "Шахтер" пропускал из-за вспышки коронавируса во львовском "Рухе". Во время образовавшейся паузы главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о своей юности, работе в академии Порту и почему нужно чувствовать игрока в работе со статистикой.

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"После второго курса в Университете Коимбры я уже не учился. Я учился только потому, что мои родители хотели, чтобы у меня было высшее образование. Я пошел на физику и два года пока учился – играл, хотел перейти в "Брагу", но факультет мне не позволил, и я закончил с учебой. Лабораторная химия и лабораторная физика – это не мой мир", – рассказал Каштру в программе "Правила жизни" в приложении Shakhtar Club.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Каштру отметил, что в академии "Порту" с 2006-го по 2011 год он с коллегами делал проект по адаптации игроков для первой команды:

"Два специалиста – Витор Матуш и Пеп Линдерс – сейчас работают с Клоппом в "Ливерпуле". Витор Северино и Жоао Брандао сейчас на уровне Лиги чемпионов – мы постарались создать департамент по воспитанию элитных игроков и растить их. Я отрабатывал методологию тренеров и был переполнен энтузиазмом, но мне сказали возвращаться к тренерской работе. Мне сказали, что в "Порту" хотят, чтобы я был тренером. И я вернулся, хотя никогда не думал об этом".

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Луиш Каштру и Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также тренер рассказал про особенности работы со статистикой: "Из статистики мы используем все данные, которые имеем, но прежде всего полагаемся на наши ощущения. Один из серьезных скаутов, который работал в "Арсенале" говорил, что он чувствует игрока. Статистика дополняет, но главное то, что ты видишь своими глазами".

"А в игроках я всегда ценю искренность, солидарность и амбициозность. Мне всегда нравятся люди, которые отдаются полностью", – подытожил португальский специалист.

Ранее мы сообщали, чтотренер чемпионов Украины готов плакать и считает своим кумиром легенду "МЮ".

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