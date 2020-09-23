"Рух" – "Шахтер": онлайн перенесенного матча чемпионата Украины

В среду на "Арене Львов" проходит единственный матч дня украинской Премьер-лиги. В перенесенной встрече второго тура новичок элитного дивизиона, "Рух", принимает донецкий "Шахтер". Напомним все результаты 3-го тура чемпионата Украины. Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого запланирован на 19:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео самых интересных моментов дуэли.

"Рух" – "Шахтер"

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Турнирные расклады. Дебютанты неудачно влились в Премьер-лигу. Сначала они были разгромлены в Полтаве "Ворсклой", а затем "Колос" с нечестным голом обыграл во Львове "Рух". Теперь же подопечным Ивана Федика будет не менее сложно набрать хотя бы очко в противостоянии с чемпионами.

"Шахтер" на старте сезона додавил "Колос", а в минувшие выходные ограничился ничьей с "Зарей" – 2:2. Так что парни Луиша Каштру рассчитывают только на победу. Причем, она позволит "горнякам" лишь догнать "Динамо" и делить с ним второе и третье места.

В официальных матчах соперники не встречались, а в товарищеской встрече весной "Шахтер" довольно легко победил со счетом 4:1.

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Прогнозы букмекеров. Естественно, что все букмекерские конторы однозначным фаворитом считают "Шахтер", коэффициент на победу которого колеблется около 1.15. На успех "Руха" можно поставить с коэффициентом 17, а на ничью – 8.40. Во встрече ожидают три гола, а самыми популярными счетами являются 0:2 (6.00) и 0:3 (6.40). Выше всего вероятность поразить ворота у Жуниора Мораеса (1.65) и его коллеги по сборной Украины Марлоса (2.10).

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". И перед игрой, и после нее на том же канале пройдет передача "Тур ONLINE" с анонсом, а затем анализом матча. Также его можно смотреть в интернете на платфоме OLL.TV.

Цитата. Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка считает, что поединок не будет легкой прогулкой. Его слова приводит сайт "Шахтера":

"Рух" не стоит недооценивать. Он еще не набирал очки и в матче с нами будет стремиться заработать первые баллы в УПЛ. Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем "Рух". У нас плотный график, но легче, когда ты играешь и находишься в тонусе".

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