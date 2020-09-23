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"Рух" – "Шахтер": онлайн перенесенного матча чемпионата Украины

23 сентября, 11:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дату поединка во Львове изменили из-за коронавируса в команде хозяев

В среду на "Арене Львов" проходит единственный матч дня украинской Премьер-лиги. В перенесенной встрече второго тура новичок элитного дивизиона, "Рух", принимает донецкий "Шахтер". Напомним все результаты 3-го тура чемпионата Украины. Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого запланирован на 19:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео самых интересных моментов дуэли.

"Рух" – "Шахтер"

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Турнирные расклады. Дебютанты неудачно влились в Премьер-лигу. Сначала они были разгромлены в Полтаве "Ворсклой", а затем "Колос" с нечестным голом обыграл во Львове "Рух". Теперь же подопечным Ивана Федика будет не менее сложно набрать хотя бы очко в противостоянии с чемпионами.

"Шахтер" на старте сезона додавил "Колос", а в минувшие выходные ограничился ничьей с "Зарей" – 2:2. Так что парни Луиша Каштру рассчитывают только на победу. Причем, она позволит "горнякам" лишь догнать "Динамо" и делить с ним второе и третье места.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ДинамоДинамоДин
3
2
1
0
7
2
5
7
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В
3
КолосКолосКол
3
2
0
1
7
4
3
6
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
4
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
5
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
6
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
7
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
5
3
2
4
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
8
МинайМинайМин
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
13
РухРухРух
2
0
0
2
3
7
-4
0
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

В официальных матчах соперники не встречались, а в товарищеской встрече весной "Шахтер" довольно легко победил со счетом 4:1.

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Прогнозы букмекеров. Естественно, что все букмекерские конторы однозначным фаворитом считают "Шахтер", коэффициент на победу которого колеблется около 1.15. На успех "Руха" можно поставить с коэффициентом 17, а на ничью – 8.40. Во встрече ожидают три гола, а самыми популярными счетами являются 0:2 (6.00) и 0:3 (6.40). Выше всего вероятность поразить ворота у Жуниора Мораеса (1.65) и его коллеги по сборной Украины Марлоса (2.10).

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". И перед игрой, и после нее на том же канале пройдет передача "Тур ONLINE" с анонсом, а затем анализом матча. Также его можно смотреть в интернете на платфоме OLL.TV.

Цитата. Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка считает, что поединок не будет легкой прогулкой. Его слова приводит сайт "Шахтера":

"Рух" не стоит недооценивать. Он еще не набирал очки и в матче с нами будет стремиться заработать первые баллы в УПЛ. Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем "Рух". У нас плотный график, но легче, когда ты играешь и находишься в тонусе".

Читайте также: Степаненко – о пенальти в матче "Заря" – "Шахтер".

Смотрите интервью Дарио Срны о Луческу в "Динамо" и подготовке "Шахтера" к Лиге чемпионов:

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