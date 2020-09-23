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"Сейчас в Россию точно бы не поехал": бывший защитник сборной Украины – о карьере в "Амкаре"

23 сентября, 23:09

Елена Павлова Елена Павлова

Богдан Бутко принял сложное решение, чтобы вернуть свой уровень

Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко летом вернулся в "Шахтер" после аренды в польском "Лехе". Но многих больше интересует его противоречивая карьера в России. Поэтому футболист вспомнил, как в 2015 году решился перейти из "Ильичевца" в "Амкар", где играл до 2016-го на правах аренды. Ранее мы сообщали, что футболисту сборной стиль польских команд понравился больше, чем украинских.

"Из Мариуполя начали уходить футболисты, которые играли в основе, уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Я считаю, что правильно поступил, когда уехал играть в "Амкар". Пусть это и была Россия, которая для меня врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение, как и с моей стороны. Конечно, в раздевалке где-то обсуждали тему войны. Но такие моменты уже тяжело вспомнить. Понятно то, что у каждого свое мнение. Но сейчас в Россию точно бы не поехал", – рассказал Богдан в интервью YouTube-каналу РестоVратор.

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Богдан Бутко в матче "Шахтер" – "Айнтрахт"

Богдан Бутко в матче "Шахтер" – "Айнтрахт" / Фото: AFP

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Напомним, что ранее Бутко защищал цвета сборной Украины разных возрастных категорий. В том числе провел за главную команду более 30 матчей. В "Шахтере" он забил один мяч и сделал 13 голевых передач в 64 матчах. Правда, в сезоне-2019/2020 ни разу не сыграл за "горняков".

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Смотрите, почему Богдан Бутко хотел уйти из футбола

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