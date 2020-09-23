"Рух" – "Шахтер": где смотреть перенесенный матч дебютанта УПЛ против чемпиона

В среду вечером в чемпионате страны состоится один матч, который перенесли из-за коронавируса с 12 на 23 сентября. На нашем сайте уже стартовал онлайн "Рух" – "Шахтер". Встреча начнется в 19:00 на "Арене Львов".

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Донецкая команда после ничьей с "Зарей" намерена вернуться на победный путь и добыть три очка, чтобы догнать киевское "Динамо". Хотя пока что несколько неожиданно возглавляет таблицу полтавская "Ворскла". Львовяне пока что оба матча проиграли, но без забитых мячей с поля не уходили.

На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начнется трансляция в 18:55, а перед игрой, в 18:30, стартует передача "Тур ONLINE". Также после финального свистка эксперты поведут анализ поединка – на том же канале. Также его можно смотреть в интернете на платфоме OLL.TV.

Следующий, четвертый, тур чемпионата Украины пройдет в выходные – 26 и 27 сентября. "Шахтер" примет "Олимпик", а "Рух" поедет в Чернигов к "Десне".

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Недавно тренер "Шахтера" оценил ничью с "Зарей": "Первый тайм для меня не был интересным".

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Смотрите, как "Рух" и "Ворскла" забили на двоих семь мячей в чемпионате Украины:

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