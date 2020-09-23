Українська
$ 28,21
33,12

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Рух" сенсационно отобрал очки у "Шахтера" в перенесенном матче чемпионата Украины

23 сентября, 20:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" потеряли очки и Евгения Коноплянку

Сегодня состоялся перенесенный матч второго тура чемпионата Украины в котором львовский "Рух" принимал донецкий "Шахтер". Неприятности для чемпиона Украины начались еще в первом тайме, когда травму получил Евгений Коноплянка и на левый фланг атаки Луишу Каштру пришлось выпускать Марлоса.

Реклама

А в начале второго тайма "Рух" неожиданно вышел вперед – Кухаревич прострелил с левого фланга в штрафную площадь и мяч рикошетом от Степаненко влетел в ворота Трубина. Ко всему прочему спустя три минуты Валерий Бондарь подвел свою команду и заработал красную карточку.

Однако в меньшинстве "Шахтер" только еще больше завелся и зажал соперника возле их штрафной площади. Постоянное нагнетание привело к мячу в исполнении Марлоса. "Горняки" продолжили атаковать, пытаясь вырвать победу, но "Рух" практически всем составом закрылся на своей половине поля и сумел удержать сенсационную ничью.

Реклама

"Рух" – "Шахтер" – 1:1
Голы: Степаненко (47), Марлос (67)

В тренде
В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

"Рух": Бандура, Глиха, Дуц, Парамонов, Копына, Климчук (Бойчук, 66), Мысык (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставный, 72), Мартынюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86).

Предупреждения: Бондарь (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартынюк (53), Алан Патрик (54), Степаненко (70), Глиха (87).

Реклама

Удаление: Бондарь (50).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ДинамоДинамоДин
3
2
1
0
7
2
5
7
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В
3
КолосКолосКол
3
2
0
1
7
4
3
6
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
4
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
5
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
6
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
7
Шахтер Шахтер Шах
3
1
2
0
6
4
2
5
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
8
МинайМинайМин
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
13
РухРухРух
3
0
1
2
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Перед уходом из
Перед уходом из "Динамо" Кравец вступил в перепалку с Луческу – СМИЧУ по футболу
Кравец разорвал контракт с
Кравец разорвал контракт с "Динамо" после разговора с Луческу и СуркисомЧУ по футболу
"Динамо" – "Львов": где и когда смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
"Не пишите ерунду!" Жена Артема Кравца заступилась за мужа после его ухода из "Динамо"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять