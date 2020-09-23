"Рух" сенсационно отобрал очки у "Шахтера" в перенесенном матче чемпионата Украины

Сегодня состоялся перенесенный матч второго тура чемпионата Украины в котором львовский "Рух" принимал донецкий "Шахтер". Неприятности для чемпиона Украины начались еще в первом тайме, когда травму получил Евгений Коноплянка и на левый фланг атаки Луишу Каштру пришлось выпускать Марлоса.

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А в начале второго тайма "Рух" неожиданно вышел вперед – Кухаревич прострелил с левого фланга в штрафную площадь и мяч рикошетом от Степаненко влетел в ворота Трубина. Ко всему прочему спустя три минуты Валерий Бондарь подвел свою команду и заработал красную карточку.

Однако в меньшинстве "Шахтер" только еще больше завелся и зажал соперника возле их штрафной площади. Постоянное нагнетание привело к мячу в исполнении Марлоса. "Горняки" продолжили атаковать, пытаясь вырвать победу, но "Рух" практически всем составом закрылся на своей половине поля и сумел удержать сенсационную ничью.

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"Рух" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Степаненко (47), Марлос (67)

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"Рух": Бандура, Глиха, Дуц, Парамонов, Копына, Климчук (Бойчук, 66), Мысык (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставный, 72), Мартынюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86).

Предупреждения: Бондарь (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартынюк (53), Алан Патрик (54), Степаненко (70), Глиха (87).

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Удаление: Бондарь (50).

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