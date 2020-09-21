Судейский разбор третьего тура Премьер-лиги с Михаилом Метревели. Результативные ошибки наших судей

Все матчи и спорные судейские решения оказались в фокусе эксперта каналов "Футбол 1/2/3" Михаила Метревели, который специально для "Сегодня" делает еженедельный обзор итогов арбитража тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому арбитру по 10-бальной шкале.

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В прошедшие выходные были сыграны семь матчей третьего тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаила Метревели:

Третий тур тур украинской Премьер-лиги стал намного более сложным для арбитража из-за возросшего количества нарушений правил, включая грубые фолы, со стороны игроков. Резкий рост среднестатистического показателя количества желтых карточек за игру (7 против 6,16 в прошлом туре) не оставляет в этом никаких сомнений.

Но в этом туре произошло удивительное событие для нашего футбола. В игре "Олимпик" – "Минай" не было показано ни одной желтой карточки, хотя, и это не уберегло команды от результативной судейской ошибки…

"Днепр-1" – "Мариуполь" (1:2)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

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Матч был тяжелым для арбитража. Команды допускали много грубых фолов, ряд игроков отметился неспортивным поведением, и было несколько спорных моментов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были несколько моментов. На 29-й минуте Дубинчак упал в штрафной "Мариуполя" после борьбы с Мишневым. Падение было картинным, и арбитр справедливо показал желтую карточку Дубинчаку за симуляцию.

На 77-й минуте Дуглас перед штрафной "Днепра-1" отобрал мяч у Кирюханцева и арбитр, после небольшой паузы, свистнул нарушение. Повторы показали, что Дуглас сыграл в мяч и фола не было. С этого ошибочно назначенного штрафного "Мариуполь" забил победный гол.

На 84-й минуте Кравченко сфолил на Сикане и после свистка умышленно отбросил мяч. Арбитр не показал за это желтую карточку, а для Кравченко она бы стала второй.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

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"Александрия" – "Ворскла" (0:2)

Арбитр: Катерина Монзуль.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды вели много борьбы и совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода в первом тайме. На 18-й минуте Пердута перед штрафной "Ворсклы" ударил сзади по ногам Мышенко. Арбитр посчитала, что игра была в мяч и не зафиксировала фол. Из-за этого ошибочного решения "Александрия" лишилась права на пробитие перспективного штрафного.

На 32-й минуте Кулач выбежал один на один с Панькивым и забил гол, но перед этим игрок "Ворсклы" залез в офсайд. Боковой арбитр четко это зафиксировала, и гол был справедливо отменен.

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Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Десна" (1:1)

Арбитр: Юрий Иванов.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды вели много борьбы и совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали несколько эпизодов. На 43-й минуте Коваленко пытался войти в штрафную "Десны" и упал после столкновения с Гитченко. Арбитр разобрался в эпизоде и не поставил опасный штрафной, потому что Гитченко убирал ногу и не пытался помешать Коваленко. Игрок "Ингульца" умышленно врезался в защитника "Десны".

На 44-й минуте Конопля убегал в быструю атаку и упал, пробегая мимо Ковалева. Игрок "Десны" упал сам, без контакта со стороны соперника, за что арбитр справедливо показал желтую за симуляцию.

На 68-й минуте Конопля пытался прервать пас, высоко подняв ногу, чтобы не дать игрокам "Ингульца" убежать в быструю контратаку. Футболисты "Ингульца" сигнализировали, что мяч попал игроку "Десны" в руку. Арбитр дал продолжить игру и повторы показали, что он был прав. Мяч попал Конопле в ногу.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Львов" (3:1)

Арбитр: Виктор Копиевский.

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Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали много фолов. VAR на матче работал в тестовом режиме.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода во втором тайме. На 47-й минуте Супряга упал в штрафной "Львова" после борьбы с Клименчуком. Арбитр справедливо поставил пенальти, потому что Клименчук толкал Супрягу в спину.

На 84-й минуте Михоуби в штрафной "Львова" отмахнулся от Цыганкова, после того как игрок "Динамо" спровоцировал его на это действие, грубо оттолкнув его руку, что четко было зафиксировано в видеоповторе. Динамовец быстро отреагировал на отмашку соперника и с громким криком рухнул на газон, привлекая внимание арбитра. В этом эпизоде оба игрока заслужили по желтой карточке: один – за провокацию и симуляцию, второй – за отмашку. Но молодой арбитр, который не видел этот эпизод, после подсказки бокового арбитра, зафиксировал только фол защитника, показав ему вторую желтую карточку и удалив с поля. Но без ответа остался вопрос, почему, в таком случае, Копиевский не дал пенальти в ворота "Львова", а назначил свободный удар в обратном направлении? Хотя я не уверен, что львовскому защитнику вообще надо было давать карточку и удалять за эту отмашку. Цыганкову – однозначно желтую и свободный удар в сторону ворот "Динамо".

Оценка: 5.5 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Минай" (3:0)

Арбитр: Александр Шандор.

Матч был довольно легким для арбитража. Команды играли корректно и без грубых фолов. VAR на матче работал в тестовом режиме.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 29-й минуте Шахаб ударил по воротам и мяч рикошетом от Тейшейры залетел в ворота "Миная". Арбитр засчитал гол, что было ошибкой. Тейшейра находился в офсайде и прямо повлиял на эпизод. Мяч значительно изменил траекторию полета после попадания в него. Гол нельзя было засчитывать.

На 69-й минуте Нуриев забил гол "Олимпику", но арбитр справедливо его отменил из-за офсайда.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Шахтер" (2:2)

Арбитр: Виталий Романов.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два момента. На 27-й минуте Кабаев упал в штрафной после столкновения со Степаненко. Арбитр назначил пенальти. Это ошибка. Кабаев откровенно дорисовывал эпизод, потому что сила столкновения со Степаненко была недостаточной, чтобы сбить игрока "Зари" с ног.

На 58-й минуте Кочергин упал в штрафной после борьбы с Соломоном. Арбитр верно разобрался в эпизоде и пенальти не поставил. Повторы показали, что Соломон правил не нарушал, а Кочергин под воздействием силовой борьбы потерял равновесие в контакте с игроком "Шахтера", фола не было.

Кроме того, в некоторых эпизодах с участием Тараса Степаненко арбитр встречи мог быть более суров в определении наказания полузащитника "Шахтера" за грубые фолы.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

"Рух" – "Колос" (1:2)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко.

Для арбитража матч был относительно легкий. Команды сравнительно мало фолили и не допускали откровенной грубости. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 4-й минуте Морозко забил гол с передачи Селезнева. Арбитр гол засчитал, хотя Селезнев был в офсайде. Явная ошибка судейской бригады.

На 3-й компенсированной ко второму тайму минуте Черноморец в штрафной "Колоса" сыграл рукой. Было четкое движение руки к мячу, и она увеличивала объем тела. Арбитр справедливо назначил пенальти в ворота "Колоса".

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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