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"У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости": защитник "Динамо" назвал сроки возвращения на поле

23 сентября, 19:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский защитник вернется на поле не ранее середины октября

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик рассказал о своей травме и сроках восстановления. Напомним, украинец получил травму в матче 2-го тура чемпионата Украины против "Десны" (0:0) 11 сентября.

"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", – цитирует Тымчика "ТаТоТаке".

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Таким образом, Тымчик будет находиться в лазарете как минимум до середины октября и пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций с Германией и Испанией, а также товарищеский поединок с Францией, но есть надежда, что он сможет вернуться в строй к первому туру группового этапа еврокубков. Кстати, сегодня "Динамо" проведет первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Онлайн "Гент" – "Динамо" уже есть на нашем сайте, также матч можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Игорь Суркис – о работе Луческу в "Динамо" и подготовке к матчу с "Гентом":

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чемпионат Украины Динамо Киев Александр Тымчик

Источник: Сегодня|Спорт

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