"Я специально развел руки в стороны": Степаненко – о пенальти в матче "Заря" – "Шахтер"

Вчера завершился третий тур чемпионата Украины, первый полный в новом сезоне. В центральном поединке, в Запорожье, "Заря" и "Шахтер" выдали боевую ничью. Каждый из соперников вел в счете и мог выиграть.

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В одном из эпизодов в первом тайме рефери назначил 11-метровый в ворота "горняков", посчитав, что Тарас Степаненко нарушил правила в штрафной площадке. Однако полузащитник придерживается другого мнения, о чем рассказал Shakhtar News:

"Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился. Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны. Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился. Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота. Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю".

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Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в предыдущем чемпионате:

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